Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, 81-Jährige schwer verletzt

Rheine (ots)

Am Freitag (31.05.24) hat sich zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten Radfahrer und einer 81-jährigen Radfahrerin ereignet. Die 81-Jährige Rheinenserin befuhr mit ihrem Pedelec den Marktplatz im Bereich des Brunnens an der Stadtkirche in Richtung Mühlenstraße. Dort wurde sie von einem männlichen Radfahrer überholt und gestreift. Dadurch kam die Frau zu Fall und verletzte sich hierbei so schwer, dass sie mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wir suchen Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, oder die Angaben zu dem unbekannten Radfahrer machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

