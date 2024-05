Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchsversuch und Garagenaufbruch

Werdohl (ots)

Einbruchsversuch

Zwischen dem 29.4. und Montag wurde versucht, in den Keller einer 64 Jahre alten Werdohlerin an der Ascheyer Straße einzubrechen. Sie stellte am Montagabend die Beschädigungen am Kellerabgang fest und rief die Polizei, die ihre Ermittlungen aufnahm. Es gelangte niemand ins Haus, dennoch sucht die Polizei nach Zeugen.

Garagenaufbruch

Einem 56 - jährigen Werdohler wurden Gegenstände aus der Garage gestohlen. Dies muss in der Nacht auf Montag passiert sein, aus der Garage an der Hasenhelle wurden Elektrokabel entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Werdohl entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell