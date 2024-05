Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Laufender Einsatz: Brand eines Einfamilienhauses, verstorbene Person aufgefunden

Menden (ots)

Am 07.05.24 wurde der Feuerwehr gegen 05:45 Uhr durch eine 74 Jahre alte Mendenerin ein Brand im Dachbereich ihres Einfamilienhaus an der Schlesienstraße gemeldet. Sie lebt dort mit einem 49 Jahre alten Mendener. Im Zuge der Löscharbeiten durch die Feuerwehr konnte in dem Gebäude eine verstorbene Person aufgefunden werden. Es handelt sich mutmaßlich um den 49 Jahre alten Bewohner, die Löscharbeiten dauern an. Die 74 - Jährige selbst ist unverletzt. Auf Grund der andauernden Einsatzbewältigung ist in dem betroffenen Gebiet mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, der Durchgangsverkehr über den Bräuker Weg wird derzeit nicht beeinträchtigt. (lubo)

