Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruchdiebstahl, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag (01.06.24) in der Zeit von 19.00 Uhr bis 23.00 Uhr in ein Wohnhaus an der Friedenstraße, zwischen Lessingstraße und Stovener Straße, eingestiegen. Die Täter verschafften sich nach ersten Erkenntnissen über ein Fenster im rückwärtigen Bereich Zugang zum Haus. Dort durchsuchten sie das komplette Erdgeschoss. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Ob die Täter darüber hinaus weitere Beute machten, kann noch nicht gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit in dem Bereich etwas beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

