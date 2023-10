POL-FR: Freiburg im Breisgau: 61-jährige Frau von Straßenbahn erfasst und schwerstverletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Bereits am Donnerstag, 05.10.2023 ereignete sich gegen 14:10 Uhr in der Wehrer Straße in Höhe des evangelischen Gemeindehauses ein Verkehrsunfall. Eine 81-jährige Frau hatte ein am Fahrbahnrand geparktes Auto gestreift und mutmaßlich den Außenspiegel beschädigt. Die Frau meldete den Unfall erst nachträglich der Polizei und konnte keine Angaben zum beschädigten Fahrzeug machen. Das Polizeirevier ...

