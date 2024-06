POL-FR: Klettgau/ Erzingen: Diebstahl aus Pkw

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 11.06.2024, gegen 16:00 Uhr stellte der Halter einer Jungviehherde in der Freiburger Straße in Lenzkirch fest, dass die Tiere in panischer Weise aus der umzäunten Weide ausgebrochen waren. Eines der Rinder hatte sich hierbei so schwer verletzt, dass eine sofortige tierärztliche ...

