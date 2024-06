Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald

Lenzkirch: Jungrind schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 11.06.2024, gegen 16:00 Uhr stellte der Halter einer Jungviehherde in der Freiburger Straße in Lenzkirch fest, dass die Tiere in panischer Weise aus der umzäunten Weide ausgebrochen waren. Eines der Rinder hatte sich hierbei so schwer verletzt, dass eine sofortige tierärztliche Behandlung notwendig war. Es ist im Moment noch nicht bekannt, ob das Tier den Vorfall überlebt. Die Schwere und Art der Verletzung lassen vermuten, dass die Panik der Rinder durch Fremdeinwirkung verursacht wurde. Konkrete Hinweise, was die Herde aufgeschreckt haben könnte, sind nach den bisherigen Ermittlungen nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls, welche im genannten Zeitraum an der angegebenen Örtlichkeit unterwegs waren werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Lenzkirch, Tel. 07653/96439-0 oder mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 076519336-0 in Verbindung zu setzen.

/jw

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell