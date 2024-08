POL-COE: Coesfeld, Agnes-Miegel-Straße/ Betrunken Auto gefahren

Coesfeld (ots) - Zwei Männer versuchten am Donnerstag (01.08.24) in ein Haus an der Straße Mühlenblick in Lette einzubrechen. Gegen 15.15 ging ein Alarm los. Zudem Zeitpunkt hatten die Unbekannten bereits die Terrassentür aufgehebelt. Sie flüchteten, ohne etwas gestohlen zu haben. Zuvor sahen Zeugen beide Männer auf Höhe des Friedhofs. Zu dem Zeitpunkt befand sich eine unbekannte Frau bei ihnen. Beide Täter werden ...

mehr