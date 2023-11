POL-SO: Diebstahl von hochwertigen E-Bikes

Warstein (ots) - Am 10. November kam es gegen 17:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 75. Eine 21-jährige Frau aus Paderborn befuhr mit ihrem Opel die Hauptstraße in Richtung Süden. In Höhe der Unfallstelle querte ein bislang unbekannter Fußgänger die Fahrbahn, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Die 21-Jährige bremste ihren Pkw stark ab und vermied so eine Kollision mit ...

