Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Motorradfahrer kollidiert mit Auto und flüchtet zu Fuß

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Ein bislang unbekannter Fahrer eines Kleinkraftrades kollidierte am Samstagabend (07.09., 19.45 Uhr) an der Einmündung Pestalozziweg/ Fröbelstraße mit einer Autofahrerin und flüchtete anschließend zu Fuß vom Unfallort.

Zuvor befuhr eine 67-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück mit einem VW den Pestalozziweg und beabsichtigte nach rechts auf die Fröbelstraße in Richtung Nonenstraße abzubiegen. Noch im Einmündungsbereich näherte sich der Fahrer des Kleinkraftrades Aprilia aus entgegengesetzter Richtung, um in den Pestalozziweg einzubiegen. Hierbei fuhr der Motorradfahrer sehr schnell, schnitt die Kurve und prallte Frontal gegen den abbiegenden Pkw der 67-Jährigen. Nach dem Sturz stand der unbekannte Fahrer auf, schob sein Motorrad auf einen angrenzenden Parkplatz und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Beschreibung nach war der Fahrer männlich, unter 20 Jahre alt und hatte eine schlanke Statur. Er war etwa 1,90 Meter groß und hatte blonde Haare. Bekleidet war er mit einer weißen Hose und einem weißen Pullover. Nach dem Sturz waren Verletzungen an Hand und Knie erkennbar.

Die Polizei sucht weitere Unfallzeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfallgeschehen machen oder kann Hinweise auf den beschriebenen Fahrer des Kleinkraftrades geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

