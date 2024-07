LPI-J: Gartengeräte aus Seniorenheim gestohlen

Weimar (ots) - Am Montagmittag kam es im Kreuzungsbereich Meyerstraße / Brennerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Kradfahrer befuhr hier die Meyerstraße und beachtete an der Kreuzung nicht die Vorfahrt eines 29-jährigen Toyota-Fahrers. Er stürzte durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ...

mehr