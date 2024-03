Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Sinkende Plattform mit Bagger - 88709 Hagnau am Bodensee, Bodenseekreis

Göppingen (ots)

88709 Hagnau am Bodensee, Bodenseekreis, Baustelle Hafen Hagnau

Aufgrund der Sturmwetterlage sank am Morgen des Ostersamstags, 30.03.2024, ein Arbeitsponton im Baustellenbereich des Hafens Hagnau. Die mit einem ca. 51 Tonnen schweren Kettenbagger beladene Arbeitsplattform drohte zeitweilig einseitig zu kippen, was durch Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, DLRG und Mitarbeitern des Bauunternehmens verhindert werden konnte. Die Anlage wurde kontrolliert auf dem Grund des 2,5m tiefen Hafenbeckens abgesenkt und abgesichert. Zuvor konnten 700 Litern Dieselkraftstoff sowie weitere Betriebsstoffe gesichert und ein Auslaufen der Stoffe in den Bodensee verhindert werden. Die Höhe des eingetretenen Sachschadens kann aktuell nicht beziffert werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell