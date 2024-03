POL-Einsatz: Meersburg Tödlicher Tauchunfall im Bodensee

Heilbronn (ots) - In Heilbronn Neckargartach wurde am vergangenen Wochenende ein Motorroller entwendet und schließlich im Neckar liegend wieder aufgefunden. In der Nacht von Samstag, 09. März 2024, auf Sonntag, 10. März 2024, entwedeten ein oder mehrere unbekannte Täter/-innen einen roten Motorroller. Das Fahrzeug war zur Tatzeit im Bereich der Sachsenäckerstraße abgestellt. Aufgefunden wurde der Roller dann ...

