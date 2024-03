Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Unter dem Motto "10+15=25" laden am Donnerstag, 06.06.2024, das Polizeipräsidium Einsatz, der Förderverein PP Einsatz e.V. und der ambulante Hospizdienst der Malteser zu einem Open-Air-Konzert ein.

Göppingen (ots)

. Die Benefizveranstaltung findet auf dem "Hausberg" des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen statt. Bei dieser Veranstaltung konzertiert das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg im Hubschrauberhangar der Polizeihubschrauberstaffel Baden-Württemberg. Beginn der Veranstaltung ist um 19.00 Uhr. Einlass ist ab 18.00 Uhr.

Karten für das Benefizkonzert gibt es im Vorverkauf im i-Punkt der Stadt Göppingen (Hauptstraße 1, 73033 Göppingen), beim Kultur- und Sportamt der Stadt Eislingen (Schloßplatz 1, 73054 Eislingen), bei Modewelt Frey (Stuttgarter Straße 1, 73066 Uhingen) und beim Polizeipräsidium Einsatz. Restkarten werden an der Abendkasse verkauft. Der Eintritt kostet 15 Euro. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Mit mehreren Info-Ständen präsentiert sich außerdem das Polizeipräsidium Einsatz in seiner ganzen Vielfalt. "Das PP Einsatz feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass möchten wir die Bürgerinnen und Bürger zu uns einladen, um mit uns einen erstklassigen musikalischen Abend zu verbringen", so Polizeipräsident Anton Saile.

Der Erlös geht zu Teilen an das Kinder- und Jugendhospiz der Malteser Göppingen und den Förderverein Polizeipräsidium Einsatz e.V., wo dieser wiederum jeweils für soziale Zwecke eingesetzt wird. "Zwei Jubiläen, ein gemeinsames Event. Uns verbindet der Dienst für unsere Bürgerinnen und Bürger. So ist es mir als Präsident des Polizeipräsidiums Einsatz und neuer Schirmherr des Kinder- und Jugendhospizes der Malteser eine besondere Freude, ja eine Herzensangelegenheit, dass wir unsere Jubiläen gemeinsam feiern," so der Polizeipräsident und Schirmherr Anton Saile.

Der Förderverein Polizeipräsidium Einsatz e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich unter anderem die Unterstützung von Projekten zur Erhaltung bzw. Steigerung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, des Wohlfahrtswesens und der Jugendhilfe in Baden-Württemberg sowie die Beteiligung an kulturellen Veranstaltungen zum Ziel gesetzt hat.

Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg zählt zu den renommierten Berufsblasorchestern Deutschlands und ist das einzige Berufsblasorchester in der Trägerschaft des Landes Baden-Württemberg. Ein hohes musikalisches Niveau und eine große stilistische Vielseitigkeit zeichnen das Orchester aus. Mit zahlreichen Benefiz-, Gala- und Kirchenkonzerten tragen die Musikerinnen und Musiker den "guten Ton der Polizei" ins ganze Land.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell