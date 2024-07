Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt nicht beachtet - Kradfahrer verletzt

Weimar (ots)

Am Montagmittag kam es im Kreuzungsbereich Meyerstraße / Brennerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Kradfahrer befuhr hier die Meyerstraße und beachtete an der Kreuzung nicht die Vorfahrt eines 29-jährigen Toyota-Fahrers. Er stürzte durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 3000 Euro.

