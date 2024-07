LPI-J: Radfahrer übersehen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Rothenstein: Ein recht kurioser Sachverhalt ereignete sich Sonntagnachmittag in Rothenstein. Eine Familie befand sich mit vier Hunden im Bereich der Straße am Schießplatz, wobei zwei Hunde unangeleint umherliefen. Unvermittelt erschien ein 77-Jähriger aus einem Waldstück und attackierte die Hunde mittels Tierabwehrspray. Laut Zeugen geschah dies ohne Not oder gar um einen Angriff der Hunde abzuwehren. In der Folge nahmen die Tierhalter dem ...

mehr