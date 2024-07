Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kollision beim Überholvorgang

Jena (ots)

Ein 26-jähriger Fahrer eines Pkw Ford und ein 36-jähriger Kradfahrer befanden sich am Sonntagnachmittag auf der Erfurter Straße in stadtauswärtiger Richtung. Der Kradfahrer setzte hier zum Überholvorgang eines Linienbusses an. Als der auf Höhe des Pkw war, scherte der 26-jährige Fahrer ebenso zum Überholen aus und übersah hierbei das Motorrad. Durch die anschließende Kollision beider Fahrzeuge kam der 36-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht.

