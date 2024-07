Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brennende Mülltonne

Weimar (ots)

Am Sonntag, kurz vor Mitternacht wurden im Bereich der Dr.-Salvador-Allende-Straße vier brennende Mülltonnen gemeldet. Eine Prüfung vor Ort ergab, dass eine Mülltonne auf unbekannte Weise in Brand geriet, in dessen Folge das Feuer auf drei weitere Tonnen übergriff. Eine sofortige Nahbereichsfahndung ergab keine Hinweise auf einen möglichen Verursacher. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1600 Euro. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer problemlos gelöscht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell