LPI-J: In Baumarkt eingebrochen

Jena (ots) - Am Freitag, den 12.07.2024, kam es gegen 21:45 Uhr zu einer Körperverletzung in der Straßenbahn Linie 5, aus Richtung Lobeda in Richtung Zentrum. Der derzeit unbekannte Täter hat nach derzeitigem Kenntnisstand unvermittelt dem 24-jährigen Geschädigten mehrfach in das Gesicht geschlagen. Anschließend habe sich der Geschädigte zur Hilfesuche zu einem derzeit unbekannten Zeugen am Paradiesbahnhof begeben, ...

