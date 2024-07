Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbekannter schlägt Scheibe von Wohnmobil ein

Apolda (ots)

In Apolda, an der Kreuzung Herderstraße/ Brandestraße wurde die Fensterscheibe eines dort parkenden Wohnmobils eingeschlagen. Gegen 02:40 Uhr lief ein bislang unbekannter Mann an dem Fahrzeug vorbei und schlug, ohne ersichtlichen Grund, gegen die hintere Seitenscheibe des Wohnmobils, welche dabei zerbrach. Ein Zeuge beschreibt den Mann wie folgt: männlich, ca. 25-30 Jahre, südländisches Erscheinungsbild, schlank und kurze dunkle Haare. Bekleidet war der Mann mit einem Basecap, einer khakifarbenen langen Hose und einem ebenfalls khakifarbenen langen Shirt. Außerdem soll er einen Rucksack getragen haben. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen. (Tel.: 03644/541-0).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell