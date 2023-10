POL-LWL: Mobile Geschwindigkeitsmessanlage zwischen Parchim und Spornitz mit Farbe beschmiert

Hagenow (ots) - In Hagenow ist am Mittwoch eine Fußgängerin beim Überqueren der Straße von einem PKW erfasst und schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich an einer Fußgängerampel in der Robert-Stock-Straße. Die 22-jährige Fußgängerin erlitt dabei Kopf-und Beinverletzungen und kam anschließend in ein Krankenhaus. Am PKW, an dessen Steuer ein 67-jähriger Mann saß, entstand Sachschaden. Im Zuge der ...

mehr