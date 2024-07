Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schlägerei in Innenstadt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Mehrere Zeugen wählten am Sonntagabend den Notruf, da sich Personen auf dem Amtsplatz schlagen sollen. Die eingesetzten Beamten trafen die drei Streithähne auch an und trennten die Parteien. Ein 44-Jähriger war zu Fuß unterwegs, als er von einem 35-Jährigen und seinem 23-jährigen Begleiter erblickt wurde. Alle drei Personen kannten sich aus vorhergegangenen Konflikten. In Folge dessen riefen die zwei Männer dem 44-Jährigen etwas zu und pöbeln diesen an. Dieser erwidert die Äußerungen mit einer bedrohlichen Geste. Die bewog die Zwei sich auf den 44-Jährigen zuzubewegen und diesen mit Schlägen und Tritten zu attackieren. Der 44-Jährige wehrte sich, sodass alle drei Personen Verletzungen davontrugen. Sowohl der 35-Jährige als auch sein 23-Jähriger Begleiter waren bei der Tatausführung nicht unerheblich alkoholisiert. Alle drei Protagonisten müssen sich nun strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell