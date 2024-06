Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Körperverletzung zum Nachteil eines Krankenpflegers in Kandel

Kandel (ots)

Am 22.06.2024 wurde gegen 01:44 Uhr eine 20-jährige, männliche Person mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus in Kandel verbracht. Dort wurde der stark alkoholisierte Mann in der Notaufnahme aufgenommen und entsprechend medizinisch versorgt. Im Verlauf der Behandlung schlug der Patient einem 32-jährigen Pfleger mit der Faust ins Gesicht, was eine schmerzhafte Verletzung zur Folge hatte. Die hinzugezogene Polizei klärte die Lage, ein Alkotest beim beschuldigten Patienten ergab eine Atemalkoholkonzentration vom mehr als 2 Promille. Die Behandlung wurde nun in polizeilicher Begleitung durchgeführt. Der Patient wurde nach Abschluss seinem Vater überstellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, was der STA in Landau vorgelegt wird.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell