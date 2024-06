Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt (Pfalz) - Zeugenaufruf zu zwei Unfallfluchten

Landau (ots)

Am 19.06.2024, zwischen 15 und 17 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Hyundai i20. Der PKW war zu dem Zeitpunkt in der Hauptstraße in Hochstadt (Pfalz) abgestellt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich in Hochstadt (Pfalz) im vermuteten Tatzeitraum zwischen dem 18.06.2024, 22:30 Uhr, und 19.06.2024, 10:00 Uhr. Auch dieser beschädigte PKW, ein VW Tiguan, war am Fahrbahnrand der Hauptstraße abgestellt und wurde von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Am VW befand sich blauer Lackanrieb des geflüchteten Fahrzeugs. Weitere Hinweise sind nicht vorhanden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu einer der Taten geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell