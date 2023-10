Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe - Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Karlsruhe (ots)

Am frühen Freitagabend um 18.50 Uhr fuhr eine 44 Jahre alte Pkw-Führerin zunächst auf der Südtangente in Richtung Karlsruhe-Durlach und verließ diese bei der Schwarzwaldbrücke in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Beim Wechsel von der kombinierten Ein- und Ausfädelungsspur auf die Hauptfahrbahn kam es zu einem Kontakt mit dem Motorrad eines 18 Jahre alten Mannes, der in gleicher Richtung unterwegs war. Dieser kam zu Fall und verletzte sich, ebenso wie eine mitfahrende Sozia. Da zum Unfallhergang widersprüchliche Angaben vorliegen werden Zeugen gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Karlsruhe unter der Tel. 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Ralf Schmidt, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell