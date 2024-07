Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreister Ladendieb

Weimar (ots)

Am Montagabend begab sich ein 27-jähriger in einen Supermarkt im Norden Weimars. Hier nahm er sich ein Paar Badelatschen aus einem Regal, entfernte die Etiketten und zog diese an. Seine alten Schuhe ließ er einfach stehen. Für den Moment unentdeckt konnte er den Markt wieder verlassen. Einige Zeit später kehrte er allerdings zurück und stahl nun alkoholische Getränke und Lebensmittel. Hierbei wurde er allerdings beobachtet und gestellt. Die geklauten Badelatschen trug er zu diesem Zeitpunkt noch. Der Mitarbeiter des Supermarktes wollte den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, jedoch konnte sich der Mann gewaltsam befreien und verließ erneut den Markt. Warum auch immer, kam er nach kurzer Zeit erneut in das Geschäft und entwendete im Kassenbereich das Portemonnaie einer Angestellten. Schließlich konnten die mittlerweile eingetroffenen Beamten dem Mann habhaft werden und die entsprechenden Anzeigen aufnehmen. Insgesamt beläuft sich der Wert des Beutegutes auf knapp hundert Euro.

