Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW Aufbruch

Neustadt (Wied) (ots)

Am Dienstagabend haben bisher unbekannte Täter im Zeitraum von 18:15 Uhr bis 18:45 Uhr im Wildparkweg in Neustadt (Wied) an einem geparkten PKW die Seitenscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginnern eine Geldbörse entwendet. Die leere Geldbörse wurde einige hundert Meter weiter auf dem Parkplatz eines ortsansässigen Baumarktes gefunden. Aus der Geldbörse sind Kundenkarten der Geschädigten sowie ein geringer Bargeldbetrag im 2-stelligen Bereich entwendet worden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

