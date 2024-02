POL-PDNR: Nach Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein PKW sichergestellt

Linz, L251 (ots) - Am Dienstag, den 13.02.2024 kam es gegen 08:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L251 zwischen St. Katharinen und Linz am Rhein. Die Unfallverursacherin kam mit ihrem PKW aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ohne fremde Beteiligung von der Fahrbahn ab und geriet in den Seitengraben. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden und die Fahrerin wurde leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst ...

mehr