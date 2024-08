POL-MA: Mannheim: Betrunkener Autofahrer fährt ohne Führerschein und verursacht Unfall

Heidelberg (ots) - Ein 32-Jähriger hatte am Samstag gegen 15 Uhr sein Zimmer in einem Krankenhaus in der Landhausstraße verlassen, um im Garten spazieren zu gehen. Als er knapp eine Stunde später zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Rucksack aus dem Zimmer gestohlen worden war. Der so entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise zu der unbekannten Täterschaft liegen bislang nicht ...

