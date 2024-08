POL-MA: Mannheim: 83-jährige Vermisste gefunden - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - PM Nr. 2

Mannheim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am frühen Sonntagmorgen gegen 04.10 Uhr gewaltsam durch ein Fenster Zugang in das Dienstgebäude der Bürgerdienste in Mannheim, K 7. Hier durchwühlte er mehrere Diensträume. Beim Eintreffen der Polizeikräfte flüchtete ein ca. 1,80 m großer und dunkel gekleideter Mann, der eine Schiebermütze trug, ...

mehr