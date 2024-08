Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Einbruch in Diensträume der Stadt Mannheim; Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am frühen Sonntagmorgen gegen 04.10 Uhr gewaltsam durch ein Fenster Zugang in das Dienstgebäude der Bürgerdienste in Mannheim, K 7. Hier durchwühlte er mehrere Diensträume. Beim Eintreffen der Polizeikräfte flüchtete ein ca. 1,80 m großer und dunkel gekleideter Mann, der eine Schiebermütze trug, zu Fuß in Richtung K 4. Dort verlor sich seine Spur. Ob etwas aus dem Dienstgebäude entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Mann muss bereits mit Einbruchswerkzeug zum Tatort gekommen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden daher gebeten, sich unter 0621 12580 mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt in Verbindung zu setzen.

