Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Bergstraße: Kerwebesuch mündet in Straßenverkehrsgefährdung

Weinheim (ots)

Wegen Straßenverkehrsgefährdung muss sich die 57-jährige Fahrerin eines BMW verantworten, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen Mitternacht in der Rote Turmstraße in Weinheim nach dem Besuch der dortigen Kerwe aus einer Parklücke rangierte und hierbei an einem parrallel geparkten Mercedes vorbeischrammte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Ein freiwilliger Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von 1,34 Promille. Die Dame musste daher zuerst eine Blutprobe und dann ihren Führerschein abgeben. Die Ermittlungen werden vom Polizeirevier Weinheim geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell