Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim

Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend gegen 19:00 Uhr befuhr ein 72-jähriger Mann mit seinem PKW die Heidelberger Straße in Hockenheim in Richtung Bahnhof. An der Kreuzung zur Oberen Hauptstraße bog der 72-Jährige mit seinem BMW nach links ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 66-jährigen Fahrradfahrerin und es kam zur Kollision. Die 66-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 400 EUR.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch den Verkehrsdienst Mannheim übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell