POL-BS: Einbruch in Fahrradgeschäft

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Fallersleber Straße 04.10.23, 21.50 Uhr Zwei Polizeibeamte leicht verletzt Am Abend des gestrigen Tages ist es an der Kreuzung Wilhelmstraße/Fallersleber Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei stand die Besatzung eines Funkstreifenwagens der Polizei Braunschweig in der Wilhelmstraße an einer "Rot" zeigenden Ampel vor der Fallersleber Straße. Gegen 21.45 Uhr erhielten die ...

mehr