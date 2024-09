Polizei Gütersloh

POL-GT: 20-jähriger Golf-Fahrer - Führerschein nach waghalsiger Fahrt sichergestellt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Sonntagmorgen (08.09., 03.00 Uhr) kam einer Streifenwagenbesatzung auf dem Ostring ein dunkler Golf entgegen, welcher aus der Varenseller Straße kam. Der Wagen war sehr auffällig schnell unterwegs. Die Beamten entschlossen sich den Autofahrer zu kontrollieren. Sie wendeten und versuchten aufzuholen. Der VW war sehr schnell. Ein Nachfahren war streckenweise aufgrund der Dunkelheit kaum möglich. Zum Teil lag die Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem von dem VW-Fahrer genutzten Weg bei 30 km/h. Der Autofahrer war teilweise mit über 100 km/h unterwegs. Die Fahrt ging über die Rietberger Straße in die Sankt-Vinzenz Straße. Dort stoppte der 20-Jährige den Pkw in einer Sackgasse. Er und sein 20-jähriger Beifahrer konnten kontrolliert werden. An dem Auto befanden sich zwei frische Unfallspuren. Angaben zu einem möglichen Kollisionsort machten beide Fahrzeuginsassen nicht.

Der Führerschein des 20-Jährigen wurde vor Ort sichergestellt. An seinem Auto wurden Spuren gesichert.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu einem oder weiteren Unfallörtlichkeiten machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh über die Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell