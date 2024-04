Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeuge gesucht - Nötigung in Selters (WW)

Selters (Westerwald) (ots)

Am 18.04.2024 um 08:10h kam es im Bereich der Bahnhofstraße in Selters auf Höhe der Bushaltestelle am Parkplatz der Westerwald Bank zu einem Konflikt im Straßenverkehr. Infolgedessen wurde eine Fahrerin zum anhalten bewegt und genötigt. Dieser Vorfall wurde durch einen bislang unbekannten Mann welcher in der Bushaltestelle stand beobachtet. Daher wird dieser Zeuge gebeten sich bei der Polizei Montabaur zu melden.

