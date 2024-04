POL-PDMT: Münzgeldautomatenaufbruch an öffentlicher Toilettenanlage ***ZEUGEN GESUCHT***

Westerburg (ots) - Am 18.04.2024 kam es zwischen 07:30 Uhr und 07:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Kaufland-Supermarktes in Westerburg. Der Verkehrsunfall ereignete sich aus Richtung Poststraße kommend auf der linken Seite des Parkplatzes in unmittelbarer Nähe zu einem Unterstand für die dortigen Einkaufswagen. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit. Zeugen, ...

