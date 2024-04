Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Schulbus***ZEUGEN GESUCHT***

Höhn (ots)

Am 18.04.2024 kam es gegen 07:00 Uhr im Bereich der Bornstraße in Höhn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Schulbus beteiligt war. Hier kollidierte der Bus mit einer Hauswand. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles ist nicht auszuschließen, dass dem Busfahrer ein möglicherweise nicht unbeteiligter PKW entgegenkam. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine Fensterscheibe des Busses derart beschädigt, dass er bei der Weiterfahrt, zwischen den Ortsteilen Höhn und Pottum sowie in der Willmenroder Straße in Westerburg, Glasscherben verlor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall oder zu dem möglichen unfallbeteiligten PKW machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden. Zudem werden die Personen gesucht, die sich zum Unfallzeitpunkt in dem Schulbus befunden haben. Ebenso werden die Personen aufgefordert sich bei der Polizei in Westerburg zu melden, die durch die heruntergefallenen Glasscherben einen Sachschaden erlitten.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell