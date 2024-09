Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Öffentlichkeitsfahndung- Geldbörde mit Bargeld gestohlen

Sprockhövel (ots)

Am 23.01.24, gegen 10:15 Uhr, wurde einem 78-jährigen Sprockhöveler in einem Lebensmittelgeschäft am Rathausplatz von zwei unbekannten Tatverdächtigen sein Portemonnaie aus der Jackentasche gestohlen. Die Tatverdächtigen gingen dabei arbeitsteilig vor, indem eine das Geschehen beobachtete und die zweite Person das Portemonnaie aus der Tasche herausnahm. Danach flüchteten die Täterinnen in unbekannte Richtung. In der Geldbörse befand sich u.a. Bargeld.

Tatverdächtige 1:

- weiblich - ca. 20-30 Jahre alt - kräftige Statur - dunkle lange Haare - langer dunkler Mantel mit Fellkapuze, graue Jogginghose, weiße Schuhe - schwarze Umhängetasche mitgeführt

Tatverdächtige 2:

- weiblich - ca. 30-40 Jahre alt - schlanke Statur - dunkle Haare - langer dunkler Mantel, dunkle Hose, schwarze Schuhe, schwarze Mütze mit grauem Bommel - schwarze Umhängetasche mitgeführt

Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der Tatverdächtigen führen?

Fotos der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/146167

Wenn Sie diese Personen wiedererkennen oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, wenden Sie sich bitte unter der 02336-9166-0 an uns.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell