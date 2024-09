Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Rauchentwicklung in Chemiewerk

Herdecke (ots)

Am heutigen Mittwoch, 18.09.2024 sind Polizeibeamtinnen und -beamte gemeinsam mit der Feuerwehr bei einem Chemiewerk in Herdecke eingesetzt. Gegen 9:15 Uhr wurde dort eine Rauchentwicklung festgestellt. Derzeit wird dort durch die Feuerwehr der Rauch aus dem Gebäude geblasen, deshalb kann es zu sichtbarem Rauch an der Wetterstraße 58 und der Umgebung kommen. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Polizei sperrt die Kaiserstraße auf Höhe der Wolfgang-Reuther-Straße in Wetter in Fahrtrichtung Herdecke. Der Einsatz dauert derzeit noch an.

