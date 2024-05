Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: 93-Jähriger auf offener Straße beraubt

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt wegen Raubes gegen einen noch unbekannten Täter, der am Mittwoch (22.05.2024) kurz vor 11.00 Uhr eine Seniorin in der Spiegelstraße im Bereich der Straße "Wittumhof" in Neckarweihingen beraubt hat. Die 93-jährige Frau war zu Fuß mit einem Rollator als Gehhilfe unterwegs. Am Griff des Rollators hing ihre Handtasche. Der Täter näherte sich von hinten und griff nach der Tasche. Zunächst gelang es der Frau noch diese festzuhalten, doch der Unbekannte entriss sie ihr schließlich und ergriff die Flucht. In der Tasche befanden sich persönliche Dokumente und Gegenstände. Der Wert des Diebesguts konnte bislang noch nicht beziffert werden. Die 93-Jährige erlitt im Zuge des Gerangels um die Tasche leichte Verletzungen. Der Täter wurde als Schwarzer beschrieben, der etwa 30 bis 35 Jahren alt und schlank ist. Er trug schwarze Kleidung. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell