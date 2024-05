Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen-Unterriexingen: Einbruch in Firmengebäude (aktualisierte Version)

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (22.05.2024) brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Industriestraße in Unterriexingen ein. Die Einbrecher verschafften sich über ein Fenster, das sie aufhebelten Zugang ins Innere des Verwaltungsgebäudes und durchsuchten dieses anschließend vollständig. Einen Tresor, den sie entdeckten, öffneten die Täter gewaltsam. Mutmaßlich fiel ihnen darin enthaltenes Bargeld in noch unbekannter Höher in die Hände. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte abschließend noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07145 3327-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Markgröningen zu melden.

