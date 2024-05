Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Stuttgart-Zuffenhausen: Zeugen nach Unfall auf der Marconibrücke gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (20.05.2024) ereignete sich kurz nach 19.00 Uhr in der Marconistraße in Zuffenhausen-Schützenbühl ein Unfall, an dem ein 26-jähriger Polizeibeamter beteiligt war. Im Rahmen einer anderweitigen Unfallaufnahme ging dieser entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung den Fahrbahnrand in Richtung des abgestellten Streifenwagens entlang. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam er hierbei zu Fall und stürzte gegen einen entgegenkommenden Range Rover, der von einem 41 Jahre alten Mann gelenkt wurde und mit 37-Jährigen sowie zwei Kindern und einem Säugling besetzt war. Der Polizeibeamte erlitt vermutlich leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Range Rover entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

