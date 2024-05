Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1028, Gemarkung Herrenberg: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten und einer leicht verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Eine schwerverletzte Person, eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden von 20.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr auf der Kreisstraße K 1028 zwischen Herrenberg-Haslach und der Abzweigung zur Landesstraße 1184. Ein 18-jähriger Lenker eines Renault Clio fuhr auf der K 1028 von Haslach kommend in Richtung Herrenberg. Auf halber Strecke überholte er einen vor ihm fahrenden Pkw. Beim Überholvorgang prallte er auf der Gegenspur frontal gegen einen ordnungsgemäß entgegenkommenden 1er BMW eines 28-Jährigen. Der 18-Jährige wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 28-Jährige wurde ebenfalls verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn wurde die Kreisstraße zwischen der Abzweigung L 1184 und Ortsausgang Haslach gesperrt. Die Sperrung dauert noch an (Stand 22.40 Uhr). An der Unfallstelle waren die Feuerwehr Herrenberg mit mehreren Fahrzeugen und der Rettungsdienst mit Rettungswagen, Notarzt und Rettungshubschrauber. Die Straßenmeisterei Herrenberg kam zur Reinigung und Sperrung der Fahrbahn vor Ort. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte ebenfalls mehrere Streifenbesatzungen eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell