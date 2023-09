POL-HX: Mit gefälschtem Führerschein in Polizeikontrolle gefahren

Warburg (ots) - Bei Ermittlungen nach einer Unfallflucht sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter Zeugen. Diese ereignete sich am Freitagmorgen, 08.09.2023, gegen 07:30 Uhr in der Warburger Ortschaft Rimbeck auf der B 7 an der Einmündung Zur Linde. Ein 36-jähriger Mann aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg fuhr zu diesem Zeitpunkt in einem weißen Volkswagen auf der Ortsdurchfahrt Richtung Ossendorf. Auf Höhe ...

