Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizei stoppt Mercedes-Lenker nach Verfolgungsfahrt

Ludwigsburg (ots)

Ein 21 Jahre alter Mercedes-Fahrer wird sich wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten müssen, nachdem er sich am Mittwoch (22.05.2024) gegen 01:30 Uhr im Bereich der Heilbronner Straße in Ludwigsburg eine Verfolgungsfahrt mit einer Streifenwagenbesatzung geliefert haben soll. Das Fahrzeug sollte einer Kontrolle unterzogen werden, da dieses mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne Beleuchtung fuhr. Der Fahrer ergriff die Flucht über die Reuteallee, den Rosenackerweg sowie die Heutingsheimer Straße, bevor er in die Heuchelbergstraße einbog. Mutmaßlich beschleunigte der 21-Jährige auf über 100 km/h. Der blaue Mercedes C-Klasse Kompressor konnte schließlich in der Michaelsbergstraße festgestellt werden, der Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer wurden einer Kontrolle unterzogen. Am Fahrzeug konnten vermutlich frische Unfallschäden festgestellt werden, die bislang keiner Unfallörtlichkeit zugeordnet werden können. Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18 -5353 oder per E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

