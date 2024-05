POL-LB: BAB 81/Pleidelsheim: Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart aufgrund Fahrzeugbrands weiterhin voll gesperrt

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Dienstag (21.05.2024) brachen noch unbekannte Täter in einem Parkhaus in der Jakobstraße in Kornwestheim einen Parkscheinautomaten auf. Indem sie den Automaten aufstemmten, gelangte sie an das enthaltene Bargeld in vierstelliger Höhe. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 ...

mehr