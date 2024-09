Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Einbruch in ehemaliges Freibad- Täter stehlen Kupferrohre

Schwelm (ots)

Bei einem Einbruch in die Räume eines ehemaligen Freibades an der Schwelmestraße wurden Kupferrohre gestohlen. Die Täter beschädigten die Zugangstüren zwischen dem 09.09.2024, 10:00 Uhr und dem 16.09.2024, 10:00 Uhr und gelangten so in die Räume des Freibades. Vorrangig aus den Kellerräumen wurden Kupferrohre entwendet. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden ist gerade Bestandteil der Ermittlungen.

Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte unter der Telefonnummer 02336-9166-4000 melden.

