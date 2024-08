Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken und ohne Führerschein ans Steuer gesetzt

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag gegen 17:30 Uhr nutzte eine betrunkene 41-jährige Frau die kurze Abwesenheit ihres Freundes und setzte sich an das Steuer dessen Fahrzeuges. Weit kam die alkoholisierte Frau jedoch nicht, denn kurz nachdem sie das Tankstellengelände in der Wilhelm-Blos-Straße verlassen hatte, lenkte sie den Audi in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Auto eines 59-jährigen Mannes. Die daraufhin informierte Polizei stellte bei der leicht verletzten Unfallfahrerin einen Alkoholwert von über 2 Promille fest. Darüber hinaus konnte die Frau keine entsprechende Fahrerlaubnis vorweisen. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen und zur Entnahme einer Blutprobe musste die Frau die Beamten auf das Revier begleiten. Auf dem Weg zur Dienststelle versuchte die Verdächtige einen Polizisten zu treten, weshalb sie sich nun neben der Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein auch noch wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten muss.

