Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Jungbuschhafen: Größerer Einsatz aufgrund eines Verkehrsunfalls zwischen Güterzug und LKW, Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet kam es am 19.08.2024 kurz vor 23:00 Uhr im Bereich des Jungbuschhafens zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Güterzug und einem LKW. www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5846764 Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen befuhr der Güterzug die Werfthallenstraße rückwärts in Richtung Kurt-Schumacher-Brücke. Hier kollidierte der Zug mit einem im Gleisbereich rangierenden LKW, was zur Folge hatte, dass ein 35-jähriger Mitarbeiter, welcher sich auf dem "ersten" Wagon befand, eingeklemmt wurde. Durch die Feuerwehr konnte der Mann befreit und durch den Rettungsdienst notärztlich versorgt werden. Im Anschluss wurde er zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Glücklicherweise wurde der eingeklemmte Mann nicht schwer verletzt. Die genaue Schadenshöhe ist zurzeit noch nicht abzuschätzen. Die weiteren Unfallermittlungen hat der Verkehrsdienst Mannheim übernommen.

